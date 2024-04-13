2024 Chengdu Uluslararası Bahçecilik Fuarı Başlıyor

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CHENGDU, 13 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenecek olan 2024 Chengdu Uluslararası Bahçecilik Fuarı'nın ana mekanı görülüyor. 26 Nisan'dan 28 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda 2.000'den fazla etkinlik ve kültürel faaliyet gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)