2024'te 197 Bin Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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2024'te 197 Bin Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024'te 197 bin 940 aranan kişinin yakalandığını açıkladı.

13.02.2025 08:55
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda toplam 197 bin 940 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihlerinde yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 kişi yakalandı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli bizden kaçamadı. 2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) 'Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı.

Geçen hafta da; Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te 197 Bin Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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