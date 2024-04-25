2024 Zhongguancun Forumu Beijing'de Başladı

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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- 2024 Zhongguancun Forumu (ZGC Forum) Perşembe günü Beijing'de başladı. Pazartesi günü sona erecek beş günlük forumda, yapay zekadan yaşam bilimleri ve yeni malzemelere kadar ileri teknoloji alanlarına odaklanılacak.

"Daha İyi Bir Dünya için İnovasyon" temalı forumun bu yılki konferansı, toplantılar ve teknoloji ticareti dahil olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor. Konferans çerçevesinde düzenlenecek yaklaşık 120 etkinlikte 6G, blok zincirleri ve ileriye dönük diğer alanlardaki parlak fikirler paylaşılacak.

Forumda bir dizi önemli bilimsel ve teknolojik başarı da açıklanacak.

İleri teknoloji alanlarındaki yarışmalara 75 ülke ve bölgeden 3.100'ü aşkın başvuru yapılırken, teknoloji ticareti bölümü ise 40'tan fazla ülke ve bölgeden 6.000'i aşkın projeyi kendine çekti.

Foruma 100'den fazla ülke ve bölgeden katılımcıların iştirak etmesi ve konuşmacıların yarısından fazlasının yurtdışından gelmesi, Çin'in dışa açılım ve inovasyon işbirliği konusundaki kararlılığını gösteriyor.

2007 yılında başlatılan ve daima inovasyon ve kalkınmaya odaklanan ZGC Forumu, yıllar içinde ulusal düzeyde bir açık inovasyon platformuna ve uluslararası bir foruma dönüştü.

Beijing'in kuzeybatısında yer alan Zhongguancun bölgesi, 17.000'i aşkın ulusal yüksek teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor. Çin'in ilk ulusal yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi olan Zhongguancun, "Çin'in Silikon Vadisi" olarak biliniyor.