2025 Aile Yılı'nda 5 Bin Faaliyet

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 'Aile Yılı' kapsamında 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'aile olmak' vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla 2025 'Aile Yılı' etkinlikleri planlayan bakanlık, yılın ilk 5 ayında 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 'Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak' açıklamasının ardından her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması hızla yapılarak, hayata geçirilmeye başlandı. Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapan bakanlık, icra edilen faaliyetleri kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirdi" denildi.

'PEK ÇOK BAKANLIKLA İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Açıklamada ailelere ekonomik fayda sağlamak amacıyla pek çok bakanlıkla iş birliği gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla gerçekleştirilen iş birliği neticesinde ailelere şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulamasını sağlayan bakanlık, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuşlarında ailelere özel indirimleri hayata geçirdi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimlerini de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan iş birliği kapsamında vatandaşların yararlanmasına sunan bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle de yüzde 50 hibeli mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim desteği ile üretim yapan kadınlara ve toprağa emek veren çiftçilere destek sağladı. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında da ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek vererek, genç çiftlere maddi kolaylıklar sağladı. Bakanlık tarafından 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler, 'aileyili.gov.tr' internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor" (DHA