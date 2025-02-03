HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 2025 Asya Kış Oyunları Meşale Koşusu sırasında meşaleyi taşıyan buz patencisi ve atlet Sui Wenjing, 3 Şubat 2025.
2025 Asya Kış Oyunları 7-14 Şubat tarihlerinde Harbin'de düzenlenecek. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
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