2025 Bütçe Kanunu Yayımlandı

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(ANKARA) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 14 trilyon 605 milyar 800 milyon 967 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 360 milyar 241 milyon 455 bin lira ödenek verildi. Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 68 milyar 362 milyon 485 bin lira ödenek verildi.