2025'te 3 ALTAY Tankı Teslim Edilecek

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: 2025 yılında 3 ALTAY tankı teslim edilecek

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen ALTAY tanklarından 3 tanesinin bu yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BMC POWER'in Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirdiği ziyarette tankların teslimat takvimine dair detayları paylaşan Görgün, 2025 yılı itibarıyla ALTAY tanklarının T1 konfigürasyonunda teslimatlarının başlayacağını belirterek, ilk etapta 2025'te 3 adet ALTAY tankının Silahlı Kuvvetler'e teslim edileceğini bildirdi.

Görgün'e ziyareti boyunca Milli Savuma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı eşlik etti.

Görgün, BMC POWER Kahramankazan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada "Ana yüklenicimiz BMC, BMC ile birlikte yakın çalışan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE gibi firmalarımızla birlikte yaklaşık 600 firma gece gündüz çalışıyorlar. Biz 2025 yılı içinde burada 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane, sonra takip eden yıl 41 tane ve 30 tane olmak üzere T1 olarak adlandırdığımız ilk 85 aracın teslimatını yapacağız. Sonra 2028 yılı itibariyle T2 konfigürasyonunda toplamda 165 tane tank bu tesislerden çıkarak kahraman ordumuza teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Görgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay İzmir'de yaptığımız törenle kara araçlarımızdan KİRPİ ve VURAN araçlarının 100 tanesini yine Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Jandarma Genel Komutanlığımıza yerli motorlarla, TUNA motorlarımızla teslimatını gerçekleştirmiştik. Hem motorlarda hem güç aktarma organlarında yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. 400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve bizim ALTAY tankımızda kullanacağımız 1500 beygirlik BATU motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu motor ve güç aktarma sistemlerinde de yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp kara araçlarındaki tüm sistemlerde de ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız."

"ALTAY tankının, FIRTINA obüsünün ve yeni nesil zırhlı araç gruplarının birçoğuna ülkemizin tarihinde ilk defa yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise kurulan tesisin 1 milyon metrekare olduğuna dikkati çekerek, "Bu komplekste başta yeni ALTAY tankımız olmak üzere birçok farklı paletli ve tekerlekli zırhlı aracı imal edeceğiz. Yine bu kampüs içinde sizlerin de gördüğünüz üzere yerli ve milli 400, 600, bin ve bin 500 beygirlik güç gruplarının üretiminin yapılacağı BMC POWER testlerimizde yer alıyor. Bu tesiste yapılacak üretimlerle KİRPİ, AMAZON ve VURAN'dan sonra ALTAY tankının, FIRTINA obüsünün ve yeni nesil zırhlı araç gruplarının birçoğuna ülkemizin tarihinde ilk defa yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz. Aynı alanda tank ve diğer zırhlı araçların farklı arazi koşullarında testlerle yapılabileceği bir test sahası da tasarladık ve tamamladık. Zırhlı araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede ve bir zırhlı araç tesisinde ihtiyaç duyulan her türlü modern test imkanlarına da sahiptir. Ayrıca entegre lojistik destek faaliyetleri kapsamında modern bir eğitim merkezi de bu testimizde yer alıyor" açıklamasında bulundu.