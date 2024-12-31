2025'te Kalıcı İş Birlikleri Vurgusu - Son Dakika
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2025'te Kalıcı İş Birlikleri Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, 2025'te dostluk ve iş birlikleriyle küresel sorunlara çözüm üreteceklerini belirtti.

31.12.2024 21:38
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı iş birlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bölgemiz ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladığımız; bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemlediğimiz bir yılı geride bıraktık.

Tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikamız, bölgemiz için istikrar üretmeye devam etmektedir.

2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı iş birlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025'te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle…"

Kaynak: ANKA

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