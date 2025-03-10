2025 Toronto Bisiklet Fuarı Mississauga'da

MİSSİSSAUGA, 10 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2025 Toronto Bisiklet ve E-Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 9 Mart 2025.
7-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen bu yılki fuarda 170'ten fazla katılımcının en son ürünleri sergilendi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
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