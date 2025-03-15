2025 Ücret Tarifesi Değişti - Son Dakika
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2025 Ücret Tarifesi Değişti

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2025 yılına ilişkin ücret tarifesinde değişiklik yaptı.

15.03.2025 00:43
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(ANKARA) - Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2025 yılı ücret tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı, yeni tarife Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Patent ve Marka Kurumunca 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2025/2)" ile marka yenileme, iptal ve başvuru ücretleri güncellendi.

Tebliğe göre marka yenileme ve iptal işlemlerine ilişkin bazı ücretlerde artış yapılırken, ek sınıf başvurularına yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Yeni tarifeye göre;

Marka yenileme ücreti (2 sınıfa kadar): 2.049,67 TL

Koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti (2 sınıfa kadar): 5.235,42 TL

Marka iptal ücreti: 23.458,33 TL

Marka iptal talebi emanet tutarı: 23.458,33 TL

İlave her bir sınıf için marka yenileme ücreti: 500 TL

İlave her bir sınıf için koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti: 875 TL

Marka başvurusu ek sınıf ücreti (3. sınıf ve sonrası için): 654,42 TL

35/5 inci grup altındaki 34 emtia sınıfında seçilen 3. sınıf ve sonrası için ek sınıf ücreti: 300 TL olarak belirlendi.

Yeni ücretler yürürlüğe girdi

Tebliğe eklenen yeni maddelerle birlikte, marka iptal taleplerinde ücretin iki ayrı kalem olarak tahsil edileceği belirtildi. marka iptal ücreti ve emanet hesabında tutulacak tutar, tek seferde alınacak ancak emanet tutarına KDV eklenmeyecek.

Kaynak: ANKA

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