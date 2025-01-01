2025 Yılının İlk Bebeği Tokat\'ta Dünyaya Geldi

TOKAT'ta 2025 yılının dünyaya gelen ilk bebeği 'Gökalp' oldu
Tokat Gazisomanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Elif ve Hasan Erşahin çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 4 kilo 100 gram doğan erkek bebeğe 'Gökalp ismi verildi. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Tokat Valisi Abdullah Köklü oldu. Vali Köklü, aileye kutlayıp, tebrik etti.
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