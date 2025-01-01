2025 Yılının İlk Bebeği Tokat\'ta Dünyaya Geldi

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TOKAT'ta 2025 yılının dünyaya gelen ilk bebeği 'Gökalp' oldu

Tokat Gazisomanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Elif ve Hasan Erşahin çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 4 kilo 100 gram doğan erkek bebeğe 'Gökalp ismi verildi. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Tokat Valisi Abdullah Köklü oldu. Vali Köklü, aileye kutlayıp, tebrik etti.