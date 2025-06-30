21. Yayla Şenlikleri Zeynep Başkan Konseriyle Sona Erdi - Son Dakika
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21. Yayla Şenlikleri Zeynep Başkan Konseriyle Sona Erdi

21. Yayla Şenlikleri Zeynep Başkan Konseriyle Sona Erdi
30.06.2025 09:31
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Tekirdağ'da düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri, Zeynep Başkan'ın konseriyle renklendi.

Tekirdağ'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri, sanatçı Zeynep Başkan'ın konseriyle sona erdi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenliklerin kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu.

Sevilen türküleri seslendiren sanatçı Zeynep Başkan, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Katılımcılar da türkülere eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenliklerin bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kardeşlik ve dayanışma duygularının ön planda olduğu bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akyüz, "Herkesin aynı horon halkasında buluştuğu, kucaklaştığı anlamlı bir şenlik oldu. Gelen herkes burada kendinden bir şey buldu. İlgi her geçen yıl artıyor. Büyüyerek daha güzel organizasyonlara imza atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 21. Yayla Şenlikleri Zeynep Başkan Konseriyle Sona Erdi - Son Dakika

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