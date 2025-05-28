23 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "basit yaralama, silahla tehdit, silahlı kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme" gibi 19 suçtan toplamda 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.U'yu (38) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü kadın, işlemleri için emniyete götürüldü.