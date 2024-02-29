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29 Şubat'ta nikah salonları boş kaldı

MUŞ - Muş'ta evlilik yıl dönümünü dört yılda bir kutlamayı istemeyen çiftler, nikah için 29 Şubat'ı tercih etmiyor.

Her 4 yılda bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat'ta, evlenmeyi tercih etmeyenler nedeniyle Muş'ta evlendirme dairesi boş kaldı. Muş'ta, sembolik günlerdeki nikah başvurularının artışına rağmen, her 4 senede bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak bilinen 29 Şubat günü nedeniyle ilgi oldukça düşük kaldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze, 29 Şubat'ın 4 yılda bir geldiğini ifade ederek, "Normalde bir yıl 365 gün. 4 yılda bir 366 gün oluyor. 29 Şubat, 4 yılda bir olduğu için çiftlerimiz tabi ki tercih etmiyorlar. Bugün için Muş Belediyemize yönelik herhangi bir talep bulunmamaktadır. Diğer günlerde normalde en az bir olmak kaydıyla bu sayı 12'ye yükseliyor. Her gün evlenme başvurularımız oluyor, randevularımız oluyor. Yoğunluk yaşadığımız veya sakin olduğumuz zamanlarda var, ama mutlaka en az bir evlenme yapıyoruz. Çiftlerimiz dört yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamak istemedikleri için şu anda diğer belediyelerde olduğu gibi Muş Belediyesinde de herhangi bir randevu talebinde bulunan çiftimiz yok" dedi.