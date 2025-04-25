3 Kuşak Tek Yürek Yürüyüşü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde "60+ Tazelenme Üniversitesi" tarafından düzenlenen "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliğinde farklı yaş grupları bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile anaokulu öğrencileri doğayla iç içe keyifli bir yürüyüş gerçekleştirerek piknik yaptı. Yürüyüş boyunca kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler de yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve rektör yardımcıları da yürüyüşe katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Yılmaz, "Bugün burada sadece bir yürüyüş ya da piknik yapılmadı. Farklı kuşakların bir araya gelerek kurduğu gönül bağına tanıklık ettik. 60+ Tazelenme Üniversitesinin en büyük amaçlarından biri, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen bireylerin topluma aktif şekilde katılmalarını sağlamak. Bu tür etkinlikler, kuşaklar arasında empati, anlayış ve sevgi köprülerinin kurulmasına vesile oluyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program boyunca çocuklar ve büyükler birlikte oyunlar oynadı, doğayı keşfetti ve birbirlerine hikayeler anlattı.