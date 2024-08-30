30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Vatan Caddesi\'nde tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde, Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Protokol konuşmalarının ardından askeri geçiş töreni yapıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla geçit törenine katılanları selamlayan vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi. Tören geçit resminin ardından sona erdi.

30.08.2024 16:06
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30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde, Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Protokol konuşmalarının ardından askeri geçiş töreni yapıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla geçit törenine katılanları selamlayan vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatan caddesi tören nedeniyle saatler öncesinden trafiğe kapatıldı.Emniyet ekipleri tören alanı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tören aracıyla vatandaşları selamladı.

VATAN CADDESİNDE GEÇİT TÖRENİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tören geçişi yapıldı. İBB Zabıtasına bağlı personel tören geçisi sırasında Türk Bayrağı açarak yürüdü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak caddeden geçti. Törene katılan vatandaşlar, korteji ellerindeki Türk bayraklarıyla selamladı. Tören geçit resminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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