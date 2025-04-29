330 Yıllık Çınar: Tarihe Tanıklık Ediyor - Son Dakika
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330 Yıllık Çınar: Tarihe Tanıklık Ediyor

Tekirdağ'daki anıt çınar, 330 yıl boyunca birçok devlete ve yöneticiye tanıklık etti.

29.04.2025 11:08
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330 yıllık çınar: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Anıt Ağaç" olarak tescil edilen 330 yıllık doğu çınarı, ihtişamlı görüntüsüyle görenleri mest ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 330 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere iki büyük devlete, tam 15 padişaha ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık eden ulu çınar, zamana karşı verdiği mücadele ile adeta tarih kitaplarına meydan okuyor.

Uçmakdere Mahallesi'nde, doğanın ortasında adeta bir tarihi eser gibi duran ağaç, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Ağacın gövdesi adeta bir mağara

Çınarın gövdesi yıllar içinde doğal yollarla genişlemiş ve içinde büyük bir oyuk oluşmuş durumda. Ağacın iç kısmına 3-4 kişi rahatlıkla sığabiliyor.

Vatandaşlar, geniş oyuğun içine girerek fotoğraf çektiriyor, kimi zaman da doğal bir mağarayı andıran bu boşlukta oturup doğayla bütünleşmenin keyfini çıkarıyor.

"Tabiatımızı korumalıyız"

Ağacı ziyaret eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir ağaç, 330 yaşındaymış. Çok ilgi çekici. Daha önce böyle bir ağaç görmedim. İçi adeta mağara gibi, 3-4 kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. 330 yıllık olması daha da ilgi çekici kılıyor. Tabiatlarımızı böyle korumaları lazım, kesmemeleri lazım."

Ulu çınarın çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler ise bu tür doğal anıtların daha çok tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Uçmakdere'nin sembolü olmaya devam ediyor

Anıt ağaç, Uçmakdere Mahallesi'nin hem doğal güzelliklerini hem de tarihi derinliğini simgeleyen önemli varlıklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenli bakım ve denetimlerin sürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 330 Yıllık Çınar: Tarihe Tanıklık Ediyor - Son Dakika

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