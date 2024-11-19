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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nin, 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 332 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK 1'inci Dairesi, kararname çalışmalarının tamamlanmasının ardından görev yeri değşikliğini kurumun internet sitesinden ilan etti. Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda 14 olmak üzere toplam 332 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 Hakim ve Savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.