39 İlde FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı - Son Dakika
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39 İlde FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'KISKAÇ-39' operasyonlarında 39 ilde 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

15.02.2025 10:13
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden "KISKAÇ-39" operasyonlarında, 103 şüphelinin yakalandığını bildirdirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'KISKAÇ-39' operasyonlarında; 103 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması' ve 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 39 İlde FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı - Son Dakika

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