42 yıllık hobisi, profesyonel tesise dönüştü... 'güvercin apartı' kurdu

Hobi olarak başladığı işte güvercinlere lüks konaklama imkanı sunuyor

Isparta'da kanatlı kiracılar aparta taşındı

Güvercinlerin hastalık masrafları kiracıya ait olduğunda aylık ortalama bin lirayı buluyor

Motor yağından tüy tozuna: 42 yıllık sevdası işe dönüştü

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 51 yaşındaki bir vatandaş, 42 yıllık güvercin tutkusunu 'Güvercin Apart' adlı işletmeye dönüştürdü. Güvercin beslemeye vakti olmayanlara kiraya verdiği 10 apart kümesten oluşan tesis kısa sürede büyük ilgi gördü. Isparta'ya özgü 'dolapcı güvercin' cinsini de yaşatan vatandaş, 20 yıllık motosiklet tamirciliğini bırakarak hobisini mesleğe dönüştürdü. Tesisiyle hem kuşların konforunu hem de sahiplerinin kolaylığını sağlıyor. Apartın aylık ücreti, güvercinlerin hastalık masrafları kiracıya ait olduğunda ortalama bin lirayı buluyor.

Isparta'da yaşayan 51 yaşındaki Ömer Çivici, 42 yıldır hobi olarak sürdürdüğü güvercin sevgisini farklı bir boyuta taşıdı. Kentte güvercinler için özel olarak yaptığı kümesleri "Güvercin Apart" adı altında bir işletmeye dönüştüren Çivici, bu alanları özellikle güvercin beslemeye gönül vermiş ancak zaman bulamayan vatandaşlara kiraya veriyor. Toplam 10 apart kümesten oluşan tesis, kısa sürede büyük ilgi gördü. Güvercin severlerin yoğun talep gösterdiği apartlar kısa sürede doldu. Tesiste hem kuşların konforu hem de sahiplerinin kolaylığı gözetiliyor. Çivici, apartın aylık ücretinin ise güvercinlerin hastalık masrafları kiracıya ait olduğunda ortalama bin lirayı bulduğunu belirtti.

42 yıllık hobi, profesyonel tesise dönüştü

42 yıldır güvercinlerle iç içe yaşayan Çivici, "Yaklaşık 40-42 senedir bu güvercin hobisiyle ilgileniyorum. Daha önce bizim evde de güvercinlerimiz olduğu için kendimi hatırladığımdan beri bu güvercin işiyle uğraşıyorum. Yıllarca bir 20-22 sene motosiklet tamirciliği yaptım. Ondan sonra bu mesleğimi bırakıp güvercin işiyle uğraşmaya başladım. Neden güvercin işiyle uğraşmaya başladım bilmiyorum ama çok sevgiden mi artık, çok hobiden çıkıp da profesyonelliğe mi bilmiyorum artık. Böyle güvercin apartları yapmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

Belediye desteğiyle 'Güvercin Apart' hayata geçti

Çivici, "Önceki belediye başkanımız sağ olsun rahmetli, bize burayı tahsis etti. Biz de böyle bir güvercin apartları yapmaya karar verdik. Dışarıda apartmanı olup da güvercin besleyemeyen arkadaşlarımız var. Onlara bazılarını tahsis ettik" dedi.

Hem hobi hem meslek hem sosyal dayanışma

"Güvercin Apart"ın sadece bir barınak değil aynı zamanda bir sosyalleşme alanı olduğunu belirten Çivici, "Meslek haline getirdik bu işimizi. ve dahilinde yıllardır kırılmamış bir ırka çalışıyoruz. Isparta güvercini olarak, dolapçı olarak. Bu ırka gönül verdik. Böyle devam ediyoruz. Önceki dönemde bizim güvercin beslememize izin vermiyorlardı. İşinden, kaydından olur, okulundan olur diye. Ama şimdiki gençlere diyoruz ki suç işleyip yere bakacağına güvercin besleyip havaya baksınlar" ifadelerini kullandı.

Memurlar, polisler ve jandarmalar da kiralıyor

Tesisin, farklı meslek gruplarından da yoğun ilgi gördüğünü belirten Çivici, "Önceden iki tane kümesimiz vardı. Üçe çıkardık. Sonradan 12-13 lira çıkardık. Neden? Apartmanda besleyemeyen arkadaşlarımız var. Memur arkadaşlarımız var, polis arkadaşlarımız var, jandarma arkadaşlarımız var. Onlara kiraya vermeyi düşündük" dedi.

İl dışından da yoğun talep var

Tesisin, şehir dışından gelen güvercinseverlere de hizmet verdiğini belirten Çivici, "İl dışına giden, tatile giden arkadaşlarımızın biz devamlı burada olduğumuz için, ben olmasam elemanlarım ilgileniyor. Üye arkadaşlarımızdan da güvercinlerimiz de gelip yemlerine, sularına ilgilenebiliyorlar. Gözleri arkada kalmıyor yani" şeklinde konuştu.

Veteriner gibi güvercin takibi

Çivici, ekibinin güvercinlerin tüm bakımını profesyonelce üstlendiğini belirterek, "İğnesidir, ilacıdır, karma ilaçlarıdır. Bunları takip etmek zorunda kalıyoruz. Öldüğünde insan üzülüyor. Her şey maddiyatta değil yani. Hayvanın o kötü durumda bir can çekiştirmesinde veya yaşamasında bir veteriner kadar yakın bir profesyonelliğimiz var" ifadelerini kullandı.

45 yıllık Isparta ırkı: Dolapçı güvercin

Güvercinlerin kökenine de değinen Çivici, Isparta'ya özgü "dolapçı güvercini" hakkında, "Yıllar evvelinden bizim ağabeylerimizden, amcalarımızdan kalma. Hatırladığım 40-45 sene evvelinden damızlık güvercinlerimiz var bizim. Bu güvercinler, Isparta dolapçı güvercini diye adlandırdığımız. Biz önceden bunları Kirman diye adlandırıyorduk. Sonradan dile gelen bu internetlerde, yayılmalarda ismine dolapçı ismi konuldu. Dolapçı demek ne demek? Dönme, güvercinin dönme etsini etrafında. Nenelerimizin kirman diye adlandırdıkları, ip doladıkları kirman vardır onun ismini verdik. Kirman gibi dönüyor diyorduk. Sonradan bunları dolapçı diye adlandırdık. Bizim bu dolapçılarımız ayrı bir ırk. Isparta'ya özgün bir ırk olduğu için biz bunları başka ırkta besliyoruz" şeklinde konuştu.

Hobiden sektöre, sevdadan tesise

Ömer Çivici'nin "Güvercin Apart" girişimi, hem güvercin kültürünü yaşatıyor hem de benzeri olmayan bir sosyal dayanışma ortamı sunuyor. Çivici, sevdasını mesleğe dönüştürerek Isparta'da örnek bir başarı hikayesine imza atıyor.