44 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de, 44 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ş., 5 yıl süren arama çalışmaları sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 44 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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