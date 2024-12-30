46 Yıldır Saat Tamirciliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

46 Yıldır Saat Tamirciliği Yapıyor

Geniş Video İzle

62 yaşındaki Ali İhsan Yenihayat, 9 metrekarelik dükkanında 46 yıldır saat tamirciliği yapıyor.

30.12.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi çarşıdaki 9 metrekare dükkanda 46 yıldır zamana ayar veriyor

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 62 yaşındaki adam, Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan 9 metrekarelik dükkanında 46 yıldır saat tamirciliği yapıyor.

Zaman ilerledikçe kullanılan teknoloji ve araçlar da değişti. İnsanların zamanı öğrendiği saatler ve saatçilik mesleği de bu değişimden etkilendi. Analog ve kurmalı saatlerde, gelişen teknolojiyle birlikte yerini popülaritesi artan akıllı saatlere bıraktı. Bu çerçevede Tarihi Uzun Çarşı'da 9 metrekarelik dükkanında 46 yıldır saat tamirciliği yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yenihayat, teknolojiye direnerek ekmeğini zamana ayar vererek çıkartıyor.

"Önce civciv olacaksın sonrasında tavuk"

Teknolojiye yenik düşmeye ramak kalan bu mesleği babasından örendiğini aktaran Ali İhsan Yenihayat, "Babamın dükkanında 6-7 yaşlarında ayak işlerini yaparak başladığım bu meslekte 56 yıl oldu 1978 yılında da kendi dükkanımı açtım ve 46 yıldır sürdürüyorum. Hiçbir meslekte doğru düzgün çırak yetişmiyor. Gençlerimiz hemen iyi paralar kazanma derdinde ama öyle bir şey yok. Tavuk her zaman civcivden büyür önce civciv olacaksın sonrasında tavuk" dedi.

"Yıllardır buradayım ekmeğimin peşindeyim"

Yenihayat, "Şuan piyasada en çok elektronik, akıllı saatler var. Biz mekanik saatlerle uğraşıyoruz. Servislerde çıktı bazı saat firmaları ürünlerini serviste yapıyor. Ben yıllardır buradayım ekmeğimin peşindeyim. Çırak meselesi büyük bir sorun. 10 yıl önce benim yanımda çalışan biri vardı kendisine dükkan açtı ondan sonra kimse gelmedi, bu saatten sonra da ben almayı düşünmüyorum. Bilmeyen biliyormuş gibi yapıyor ve herkesin derdi para kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Teknoloji, Adapazarı, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 46 Yıldır Saat Tamirciliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: 46 Yıldır Saat Tamirciliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.