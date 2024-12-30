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Tarihi çarşıdaki 9 metrekare dükkanda 46 yıldır zamana ayar veriyor

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 62 yaşındaki adam, Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan 9 metrekarelik dükkanında 46 yıldır saat tamirciliği yapıyor.

Zaman ilerledikçe kullanılan teknoloji ve araçlar da değişti. İnsanların zamanı öğrendiği saatler ve saatçilik mesleği de bu değişimden etkilendi. Analog ve kurmalı saatlerde, gelişen teknolojiyle birlikte yerini popülaritesi artan akıllı saatlere bıraktı. Bu çerçevede Tarihi Uzun Çarşı'da 9 metrekarelik dükkanında 46 yıldır saat tamirciliği yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yenihayat, teknolojiye direnerek ekmeğini zamana ayar vererek çıkartıyor.

"Önce civciv olacaksın sonrasında tavuk"

Teknolojiye yenik düşmeye ramak kalan bu mesleği babasından örendiğini aktaran Ali İhsan Yenihayat, "Babamın dükkanında 6-7 yaşlarında ayak işlerini yaparak başladığım bu meslekte 56 yıl oldu 1978 yılında da kendi dükkanımı açtım ve 46 yıldır sürdürüyorum. Hiçbir meslekte doğru düzgün çırak yetişmiyor. Gençlerimiz hemen iyi paralar kazanma derdinde ama öyle bir şey yok. Tavuk her zaman civcivden büyür önce civciv olacaksın sonrasında tavuk" dedi.

"Yıllardır buradayım ekmeğimin peşindeyim"

Yenihayat, "Şuan piyasada en çok elektronik, akıllı saatler var. Biz mekanik saatlerle uğraşıyoruz. Servislerde çıktı bazı saat firmaları ürünlerini serviste yapıyor. Ben yıllardır buradayım ekmeğimin peşindeyim. Çırak meselesi büyük bir sorun. 10 yıl önce benim yanımda çalışan biri vardı kendisine dükkan açtı ondan sonra kimse gelmedi, bu saatten sonra da ben almayı düşünmüyorum. Bilmeyen biliyormuş gibi yapıyor ve herkesin derdi para kazanmak" diye konuştu.