Danimarka\'da bulunan Vittrup Adamı, vahşice öldürülmüş olabilir

Bilim insanları, Danimarka'da 1915'te kemik kalıntıları bulunan "Vittrup Adam"ın 5 bin 200 yıl önce kafasına bir sopa ile en az 8 kez vurularak "vahşice" öldürülmüş olabileceği tahmininde bulundu.
CNN'nin haberine göre, araştırmacılar, 1915'te adını aldığı Danimarka'nın Vittrup kentindeki turba bataklığında korunmuş kemik kalıntıları bulunan adamın genetiğini analiz etti.
Araştırmacılar, sağ ayak bileği, sol alt kaval ve çene kemikleri, parçalanmış kafatası ve tahta bir sopayla birlikte bulunan adamın, MÖ 3100 ila MÖ 3300 yılları arasında tahta sopayla kafasına en az 8 kez vurularak vahşice öldürüldüğünü tahmin ediyor.
Diş minesi, tartarı ve kemik kolajeni analiz edilen adamın, 30 ila 40 yaşları arasında ölmeden önce avcı-toplayıcılıktan çiftçiliğe geçtiği düşünülüyor.
Araştırmacılar, İskandinav Yarımadası kıyılarında doğup büyümüş olduğunu öngördükleri adamın, o dönemde Danimarka'da yaşayan topluluklardan daha koyu bir ten rengine sahip olduğunu kaydediyor.
Vittrup Adamı'nın İskandinavya'da yaşadığı dönemde büyük olasılıkla balık, fok hatta balinalarla beslendiğini değerlendiren araştırmacılar, adamın 18 ya da 19 yaşına geldiğinde Danimarka'da olduğunu, koyun ve keçi eti yediğini belirtiyor.
Çalışmanın araştırmacılarından Göteborg Üniversitesi Tarih Araştırmaları Bölümünden Anders Fischer, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, "Anonim bir kafatasını konuşturmak ve kemiğin arkasındaki kişiyi bulmak istedim. İlk sonuçlar neredeyse gerçek olamayacak kadar iyiydi." ifadelerini kullandı.
Araştırmanın sonuçları "Plos One" dergisinde yayımlandı.
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