5 Yaşındaki Hamza\'nın Saygı Duruşu Duygulandırdı

Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca saygı duruşuna geçtiği anların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Kavakpınar'da dün evinin yakınındaki okulun önünde oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu, İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca oyunu bırakıp saygı duruşuna geçti.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Asker olmak istiyor

Küçük Hamza'nın annesi Dilek Gündoğdu, AA muhabirine, oğlunun henüz okula gitmediğini, İstiklal Marşı'nı mahallede oynarken duyduğunu söyledi.

Oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirten Gündoğdu, "Hamza'nın ağabeyi yakın zamanda askere gitti. Hamza da ağabeyini gördükten sonra asker olmak istediğini söylemeye başladı. Okul çıkışı saygı duruşuna geçmiş. Bana da bir arkadaşımız attı fotoğrafını. Bir anne olarak çok duygulandım." dedi.

Anne Gündoğdu, sosyal medyadaki yorumların da kendisini çok duygulandırdığını, gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.