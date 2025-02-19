60+ Tazelenmesi Üniversitesi'nde Eğitimler Başladı - Son Dakika
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60+ Tazelenmesi Üniversitesi'nde Eğitimler Başladı

60+ Tazelenmesi Üniversitesi\'nde Eğitimler Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilen '60+ Tazelenmesi Üniversitesi' programında, 65 öğrenci 4 yıl boyunca çeşitli eğitimlere katılacak. Amaç, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazandırmak.

19.02.2025 13:18  Güncelleme: 13:24
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ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından hayata geçirilen '60+ Tazelenmesi Üniversitesi'nde eğitimler başladı. Üniversiteye kaydını yaptıran çoğunluğu kadınlardan oluşan 65 öğrenci, 4 yıl boyunca eğitim görecek.

Erzurum'da 60 yaş ve üzeri bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla 'Yaşam boyu öğren, yaşam boyu tazelen' sloganıyla Tazelenme Üniversitesi programı düzenlendi. 60 yaş üzeri, çoğunluğu kadınlardan oluşan 65 öğrenci oryantasyon programının ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dersbaşı yaptı. İlk derste kendilerini tanıtan öğrenciler, hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz'in 'Anatomi' konulu ilk dersini dinleyen öğrencilerin bazıları ekrana yansıtılan notları cep telefonuyla fotoğraf çekerken, bazıları da defterine not aldı.

EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI

Yaklaşık 1 saat süren dersin ardından molaya çıkan öğrenciler, yıllar sonra okul sıralarına oturmanın heyecanını yaşadı. Emekli olduğunu söyleyen Mustafa Şafak (68), "Tazelenme Üniversitesi'nin açılacağını duyunca eşimle birlikte müracaat ettik. 50 sene sonra sıralarda tekrar buluşmak heyecanlı oldu" dedi.

Kentte 4 yıl önce emekli olduğunu söyleyen 1 kız çocuğu annesi Türkan Kır (60), "Öğrenmenin yaşı yoktur' sözü uyarınca böyle bir programı görünce arkadaşlarımızla birlikte müracaat ederek katıldık. Çok keyifliyiz" diye konuştu.

43 YIL DERS ANLATTI, ŞİMDİ ÖĞRENCİ

Atatürk Üniversitesi'nde Fizik alanında öğretim görevliliği yaparken 2 yıl önce emekli olduğunu belirten Korkmaz Selçuk (68) da eşiyle birlikte programa katıldıklarını anlattı. 2 kızı ve 2 torunu olan Selçuk, 43 yıl ders anlattıktan sonra tekrar öğrenci olduğunu ifade etti.

SINAV STRESİ YOK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesine dahil olduklarını söyledi. Tazelenme Üniversitesi'nin sosyal medyada, AVM ve camilerde tanıtımlarını yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Deniz, 65 öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi. Sağlık, spor bilgisinin yanı sıra tazelenme dersi diye bir başlık oluşturduklarını da anlatan Doç. Dr. Deniz, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin işlerine yarayacak miras hukuku, teknoloji gibi derslerimiz de var. Ana derslerimiz olduğu gibi seçmeli derslerimiz de bulunuyor. Öğrencilerimizden çok memnunuz. Hepsinin ayrı bir hayat hikayesi var. Hepsinin farklı hikayeleri var. Hepsinin buraya gelmesinin farklı sebepleri var. Birlikteyiz, çok mutluyuz. Eğitim dört yıl sürecek. Her üniversitede olduğu gibi bir güz dönemi ve bir bahar döneminde oluşacak. Dört yıl sonunda da başarı belgesiyle mezun edeceğiz."

Vize ya da final gibi sınavlar yapmayacaklarını da kaydeden Deniz, ölçme değerlendirmeyi testler (quiz) ve ödevlerle yapacaklarını, öğrencileri sınav stresine sokmayacaklarını söyledi.

HAFTANIN 2 GÜNÜ EĞİTİM

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde uygulanacak Tazelenme Üniversitesi programında, sağlık, sanat ve el yeteneği, fiziksel aktivite, kişisel gelişim, bağımsız yaşam becerileri, zihinsel aktivite ve sosyal aktiviteler yer alıyor. 60 yaş ve üzeri bireyler, 4 yıl boyunca haftanın 2 günü sürecek eğitimlere katılabilecek.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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