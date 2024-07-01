70 Yıllık Kuyumcu, Mesleğini Aşkla Yapıyor - Son Dakika
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70 Yıllık Kuyumcu, Mesleğini Aşkla Yapıyor

Siirt'te 70 yıldır kuyumculuk yapan 88 yaşındaki Mahmut Özçelebi, mesleğini büyük bir tutku ile devam ettiriyor. Yaşlılığından dolayı kuyumculuğu bırakıp tamirat ve gümüş satışı yapan Özçelebi, 6 çocuğunu helal lokma ile büyüttüğünü ve devletin kendisine maaş verdiğini belirtti.

01.07.2024 18:40
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70 yıllık kuyumcu, mesleğini aşkla yapıyor

SİİRT - Siirt'te 70 yıldır kuyumculuk yapan 88 yaşındaki Mahmut Özçelebi, mesleğini büyük bir tutku ile devam ettiriyor.

Siirt'te yaşayan 88 yaşındaki Mahmut Özçelebi, genç yaşta başladığı kuyumculuk mesleğinde yarım asırdan uzun bir süreyi geride bıraktı. Kuyumcular Çarşısında küçük yaşlarda çırak olarak işe başlayan Özçelebi, son yıllarda yaşlılığından dolayı tamirat ve gümüş yüzük ile tesbih satışı yaparak işine devam ediyor. Askerliğini bitirdikten sonra kendi dükkanını açtığını belirten Özçelebi; "Önce karşımdaki dükkanı buldum ve orayı kiraladım. O zamanın parasıyla 700 liraydı. 10-15 yıla yakın orada kaldım. Sahibi dükkanı sattıktan sonra, bu dükkanda bir marangozcu vardı. Buraya yerleştim. Buraya da o zamanın parası ile 800 lira ödeyerek bakım ve tadilatını yaptıktan sonra burada çalışmaya devam ettim" dedi.

Bu dükkan sayesinde 6 çocuk büyüttüğünü dile getiren Özçelebi; "3 tane kızım var, 3 tane oğlum var. Allah herkese güç ve iman versin inşallah. Kızlarımı elhamdülillah İslamiyet'in kuralı içinde evlendirdim. 3 oğlumda askerliklerini yaptırarak okuttum. Haram da yememişim. Allah'a binlerce şükür, bankadan bir kuruş para almamışım. Kendi yağımla kavruluyorum ve kimseden bir kuruş almadım. Allah'a şükür cebimde hiç parasız kalmadı. Helal lokma ile çocuklarımı besledim. Allah bizleri affetsin ve Kur'an'ın, Peygamberin izinden bizi uzaklaştırmasın" şeklinde konuştu.

Yaşlılığından dolayı kuyumculuğu bırakıp tamirat ve gümüş satışı yaptığını belirten Özçelebi; "5-6 senedir altınları bıraktım. Çünkü yaşlandım, artık yapamıyorum. Dükkana geldiğimde dost ve arkadaşlar geliyor bazen, tesbih satıyorum. Gümüş yüzük satıyorum. Bazen kaynak tarzı tamirat yapıyorum, Allah'a şükür. Allah bizleri ıslah etsin. Devlet bana maaş veriyor elhamdülillah. Allah devlete zeval vermesin başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 70 Yıllık Kuyumcu, Mesleğini Aşkla Yapıyor - Son Dakika

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