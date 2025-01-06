77 İl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1713 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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77 İl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1713 Şüpheli Yakalandı

77 İl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1713 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-5' operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını ve 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin 42 hapın ele geçirildiğini duyurdu.

06.01.2025 08:37  Güncelleme: 08:39
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 bin 569 ekip ve 6 bin 442 personelin katılımıyla 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 1713 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77 İl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1713 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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