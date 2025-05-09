81 İlde 'Orman Benim' Projesi - Son Dakika
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81 İlde 'Orman Benim' Projesi

Tarım Orman Bakanlığı, ormanlardaki atıkları toplamak amacıyla 81 ilde 'Orman Benim' projesi düzenledi.

09.05.2025 17:15
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81 ilde 'Orman Benim' projesi düzenlendi

ANKARA - Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Orman Benim' projesi kapsamında 81 İl de ormanlardaki atıklar toplandı.

Orman Genel Müdürlüğü yangın riskini önlemek amacıyla 81 ilde eş zamanlı 'Orman Benim' projesini başlattı. Bu çerçevede, Orman Genel Müdürlüğü görevlileri, gönüllüler, gaziler ve lise öğrencileri Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir ormanda atıkları topladı.

"Bir ağaç yandığında sadece odun küle dönmez"

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, ormanların korunması ve geliştirilmesi için sürekli çalıştıklarını dile getirerek, "Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir. Onlar toprağın, suyun, havanın ve yaşamın bir arada olduğu dev bir ekosistemdir. Bir ağaç yandığında sadece odun küle dönmez. O ağacın gölgesinde dinlenen bir çocuk o ağacın dalında yuva yapan bir kuş o kökte filizlenmiş bir gelecek onunla beraber yanar kül olur" dedi.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı yangınlar olduğunu vurgulayan Şimşek, "Temiz orman temiz çevreyle geleceğimize nefes olacağız. Ormanlarımıza gittiğimizde arkamızda bıraktığımız sadece ayak izimiz olsun" şeklinde konuştu.

Şimşek, ormanlık alanlardaki yanıcı madde miktarını azaltmak düşüncesiyle orman benimle atıkları toplayıp geri dönüşüm merkezlerine gönderdiklerini söyleyerek, "Amacımız bir farkındalık oluşturarak ormanlarımızın içinde yakılan piknik ateşleri olsun piknikler olsun etkinlikler olsun bu çerçevelere orman arazilerinde atıklarımızı bırakmamamız ve onları çöp kutularına atmamız orman içerisinde ateş yakmamamızla ilgili olaraktan bu etkinlik çerçevesinde bir etkinlik oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.

Şimşek, küresel iklim değişikliği sebebiyle son yıllarda artan hava sıcaklıkları ve düşük nem dolayısıyla orman yangınlarının daha kuvvetli olduğunu dile getirerek, vatandaşların önerilen tescilli orman parkları dışındaki yerlere gitmemeleri ve ateş yakmamaları konusunda uyardı.

"Toprağın sadece kara topraktan ibaret olmadığını düşünüyoruz"

Gazi Abdullah Gazioğlu ise, 'Yeşil Vatan Ormana Sahip Çık' sloganıyla burada bulunduklarını belirterek, "Vatanın toprağın kıymetini biliyoruz toprağın sadece kara topraktan ibaret olmadığını düşünüyoruz toprağın üzerindeki yeşillik ağacın da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Buna sahip çıkmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Gazioğlu, doğayı korumanın önemine dikkati çekerek, "Bu güzelliği kullanıp altında gölgelenip gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yeşil vatana sahip çıkalım" ifadesine yer verdi.

Proje kapsamında orman temizliği için gelen lise öğrencisi Buğlem Seven Can projenin kendisine çok iyi hissettirdiğini anlatarak, "Okuldan ve derslerden çok bunaldığımız bir dönemde buraya geldik ve yeşillikte bulunduk. Aynı zamanda şu anda doğayı temizliyoruz. Hem kendi açımızdan hem de çevremize yararlı bir aktivitede bulunduğumuz için gururlu ve mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 81 İlde 'Orman Benim' Projesi - Son Dakika

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