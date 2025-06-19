9. Çin-Güney Asya Fuarı Başladı

KUNMİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Güney Asya Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de açıldı. Perşembe günü başlayan fuara 73 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşun temsilcileriyle 2.500'den fazla işletme katılıyor.

Tüm Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerini bir araya getiren 6 günlük fuardaki 16 sergi salonunun yaklaşık yüzde 70'i imalat, yeşil enerji, kahve sektörü ve geleneksel Çin tıbbı gibi profesyonel sektörlere ayrılmış durumda.

Güney Asya temalı iki pavyonda yaklaşık 800 stant kurulurken, Hindistan ve Pakistan fuara 140'ar stantla katıldı.

Fuar boyunca bölgesel işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan forumlar ve tedarik eşleştirme toplantıları gibi yaklaşık 40 ekonomi ve ticaret etkinliği düzenlenecek.

İlk olarak Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni gündeme getirdiği 2013 yılında Kunming'de düzenlenen fuar, o zamandan bu yana 20.000'den fazla şirkete hizmet vererek 110 milyar ABD dolarının üzerinde dış ticaret işlemine aracılık etti.

Ticaret Bakanlığı ve Yunnan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik önemli bir platform işlevi görüyor.

Bakanlık verilerine göre Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret, son on yıllık dönemde yıllık ortalama yüzde 6,3 büyüme oranıyla ikiye katlanarak 2024 yılında 200 milyar ABD dolarına ulaştı.