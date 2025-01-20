AA'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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AA'nın Yılın Kareleri Oylaması

Doç. Dr. Hilmi Bengi, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

20.01.2025 14:48
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Anadolu Ajansının (AA) eski Genel Müdürü, akademisyen Doç. Dr. Hilmi Bengi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bengi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bengi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu Yıldız ve Volkan", "Spor"da Cem Özdel'in "Dalgalar Arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi Yutan Deve" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" isimli fotoğrafına oy veren Bengi, "Verilen mesaj itibarıyla baktığımız zaman, bu fotoğraf haber değeri taşıyor. Simgesel de bir fotoğraf, bu yönüyle seçtim." dedi.

Hilmi Bengi, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını oyladı.

Bengi, "Seçkide, birbirinden güzel çok fotoğraf olduğundan seçim yapmakta zorlandım. Fotoğraf seçerken haber fotoğrafında, objektifi yansıtan karenin aynı zamanda bir haber değeri taşımasına, mesaj vermesine ve sembolik bir fotoğraf olmasına baktım ve tercihimi kullandım. Bu, diğer fotoğraflarla ilgili bir olumsuz kanaatim olduğu anlamına gelmez. Tam tersine birbirinden güzel fotoğraflar var. Papa'nın takkesi uçarken yakalanan fotoğrafı hakikaten çok güzel bir fotoğraf. Başka beğendiklerim de var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansının son zamanlarda çevre sorunları ve iklim değişikliğinin Türkiye'deki yansımalarına çok önem verdiğini ve oylamada özel bir kategori açmasının hem fotoğraf hem habercilik anlamında önemli olduğuna dikkati çeken Bengi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ajansın, dünyanın yaşadığı bu önemli hadise konusundaki duyarlı yaklaşımı takdire şayan. Çevre kategorisinin de fotoğraflar arasında düzenlenmesi bence olumlu bir adım. O fotoğraflar içerisinde yaşadığımız felaketi yansıtan fotoğrafı mı çekeyim, yoksa çevrenin güzelliğini, tabiatın güzelliğini yansıtan fotoğrafı mı seçeyim, ikisi arasında tercihte zorlandım. Ama her ikisini de kapsadığını düşündüğüm, 'Kuyruklu Yıldız ve Volkan' fotoğrafını seçtim.

Sporda ve günlük hayatı yansıtan çok güzel fotoğraflar var. Foto muhabiri arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı sadece Türkiye'de değil, dünyada da gerçekten habercilik itibarıyla sesini duyurduğu gibi fotoğraf alanında da sesini duyurdu. Birçok dünya basınında Anadolu Ajansı fotoğrafları kullanılıyor, AA logosu yansıtılıyor. Ben hep şunu söylemişimdir, Anadolu Ajansı bir dünya markası. AA'nın bir dünya markası olduğunu bu fotoğraflar da gösteriyor. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımız arasında sadece Türkler değil, aynı zamanda yabancı muhabir arkadaşlarımız da var ve dünyanın her tarafından çekilen fotoğraflar var. Bu durum da Anadolu Ajansının dünya markası olduğunu bence gösteriyor. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Hilmi Bengi, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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