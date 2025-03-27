AB'nin Gümrük Vergisi Üzüntüsü

BRÜKSEL, 27 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Avrupa'dan ithal ettiği otomobillere gümrük vergisi uygulama kararından derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Von der Leyen, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'dan itibaren otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzalaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, "Otomotiv sektörü, Atlantik Okyanusu'nun iki yakasında derinlemesine entegre olmuş tedarik zincirleriyle yenilikçiliğin, rekabetçiliğin ve yüksek kaliteli istihdamın itici gücüdür" dedi.

Von der Leyen, vergilerin hem ABD hem de AB'deki "işletmeler için kötü, tüketiciler içinse çok daha kötü" sonuçları olacağını ifade etti.

"ABD'nin son açıklamasını, önümüzdeki günlerde ABD'nin uygulamayı planladığı diğer tedbirlerle birlikte değerlendireceğiz" diyen Von der Leyen, AB'nin ekonomik çıkarlarını korurken, müzakere yoluyla çözüm aramayı sürdüreceklerini belirtti.