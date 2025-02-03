AB ve Ticaret Savaşları Uyarısı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerinin artırılabileceği söylemlerine karşılık, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." dedi.

Kallas, AB liderlerinin Brüksel'de düzenlenen savunma konulu zirve toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergilerini artırma açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Kallas, "(Trump'ın) Sözlerini dikkatle dinliyoruz ve kendi tarafımızda hazırlık yapıyoruz. Ancak açık olan bir şey var ki ticaret savaşlarının kazananı olmaz." diye konuştu.

Kallas, ABD ve AB'nin birbirine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Eğer ticaret savaşını ABD başlatırsa, o zaman gülen taraf Çin olur. Birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika'ya, Amerika'nın bize ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Danimarka'dan "ABD'ye güçlü yanıt vermemiz gerekir" vurgusu

Bugünkü toplantıda savunma harcamalarını artırma yollarının masaya yatırılacağını kaydeden Kallas, Avrupa'nın savunmasının güçlendirilmesi için İngiltere ve ABD ile işbirliğinin önemine işaret etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, muhtemel bir ticaret savaşına karşı AB'nin birlik olmasının önemine dikkati çekerek, "Elbette ABD, Avrupa'ya sert gümrük vergileri uygularsa, toplu ve güçlü bir yanıt vermemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Ticaret savaşları olasılığı gündemde

ABD'de Trump'ın başkanlığa geri dönmesi, özellikle AB ile muhtemel ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri yeniden alevlendirmişti.

Trump yönetimi, "Amerikan iş gücünü koruma ve Avrupa'dan kaynaklanan haksız ticaret uygulamalarını ele alma ihtiyacını" gerekçe göstererek tüm ithalata yüzde 10 ila yüzde 20 ve otomobillere yüzde 100 oranında gümrük vergileri uygulamayı değerlendiriyor.

ABD liderinin 1 Şubat'ta, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine karar vermesi, gözleri Avrupa'ya çevirdi.

Trump'ın gümrük vergilerine karşı, AB'nin de gümrük vergilerini artırarak yanıt verebileceği konuşulsa da Birliğin parçalı siyasi yapısının ortak bir yanıt verilmesini zorlaştıracağı tahmin ediliyor.