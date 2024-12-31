Abbott'ın Taziye Mesajı Gündem Oldu - Son Dakika
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Abbott'ın Taziye Mesajı Gündem Oldu

Texas Valisi Abbott, eski Başkan Carter için taziye mesajında eşi Rosalynn'in adını anınca eleştirildi.

31.12.2024 11:18
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ABD'de, Texas Valisi Greg Abbott'ın, ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter'ın hayatını kaybetmesi üzerine yayınladığı taziye mesajında, eski başkanın 2023'te hayatını kaybeden eşi Rosalynn Carter'a taziye dilemesi gündem oldu.

CBC News'ün haberine göre, Abbott, ABD'nin eski Başkanı Carter'ın 29 Aralık'ta hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajındaki "(Abbott'ın eşi) Cecilia ve ben, Carter'ın eşi Rosalynn Carter'a ve tüm ailesine dualarımızı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi gündem oldu. Zira, Carter'ın eşi Rosalynn Carter, 2023'te hayatını kaybetmişti.

Abbott'ın açıklaması yaklaşık 2 saat sonra yeniden yayınlandı.

Yeni taziye mesajında, Rosalynn Carter'ın ismi çıkarılarak "Cecilia ve ben, tüm Carter ailesine dualarımızı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976'da Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 yıllarında başkanlık görevini yürüten Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına geleceğini vurgulayarak "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Jimmy Carter, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abbott'ın Taziye Mesajı Gündem Oldu - Son Dakika

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