ABD, 1MDB Skandalı Kapsamında Malezya'ya 156 Milyon Dolar İade Etti - Son Dakika
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ABD, 1MDB Skandalı Kapsamında Malezya'ya 156 Milyon Dolar İade Etti

ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Edgard Kagan, 1MDB soruşturması kapsamında Malezya'ya ait olan 156 milyon doların iade edildiğini açıkladı. Malezya tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı olarak bilinen 1MDB fonundan kaçırılan milyarlarca doların peşinde olan Malezya, ABD Adalet Bakanlığı'nın desteğiyle dördüncü kez maddi iade almış oldu.

13.06.2024 20:25
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ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Edgard Kagan, "Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB)" kurtarılan 156 milyon doların Malezya'ya iade edildiğini belirtti.

Malezya tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı olarak bilinen 1MDB soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Kagan, ABD Adalet Bakanlığı'nın katkılarıyla Malezya'ya dördüncü kez maddi iade yapıldığını söyledi.

Kagan, ABD'nin 1MDB fonundan kurtarılan yaklaşık 156 milyon doları Malezya'ya iade ettiğini ifade ederken, paranın Malezya halkına geri verilmesinden memnuniyet duyduğunu ve ülkesinin bu konuda mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Malay Mail'in haberinde, söz konusu miktarın 11 Haziran'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e teslim edildiği kaydedildi.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, 1MDB Skandalı Kapsamında Malezya'ya 156 Milyon Dolar İade Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, 1MDB Skandalı Kapsamında Malezya'ya 156 Milyon Dolar İade Etti - Son Dakika
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