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ABD'de 3 Bin 600 Kuşun Öldürülmesi ve Yasa Dışı Ticaret İddianamesi - Son Dakika
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ABD'de 3 Bin 600 Kuşun Öldürülmesi ve Yasa Dışı Ticaret İddianamesi

ABD'nin Montana eyaletinde Simon Paul ve Travis John Branson, aralarında yasalarla korunan kartalların da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldürmek ve tüy ile vücut bölümlerinin yasa dışı ticaretini yapmakla suçlanıyor. İddianamede, altın ve kel kartalların da yer aldığı kuşların 2015 ila 2021 döneminde öldürüldüğü belirtiliyor. Paul ve Branson'a toplam 14 suçlama yöneltilmiştir.

ABD\'de 3 Bin 600 Kuşun Öldürülmesi ve Yasa Dışı Ticaret İddianamesi
15.12.2023 - 12:35,
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ABD'nin Montana eyaletinde 2 kişi, aralarında yasalarla korunan kartalların da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu "öldürmek, tüy ve vücut bölümlerinin yasa dışı ticaretini yapmakla" suçlandı.

Montana eyaleti savcılığı, aralarında altın ve kel kartalların da bulunduğu kuşları öldürmekle suçlanan Simon Paul ve Travis John Branson hakkında iddianame hazırladı.

İddianameye göre, Paul ve Branson, yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldürerek onların tüy, kanat, kuyruk ve vücut bölümlerini "yasa dışı olarak yüksek fiyata sattığı" ifade edildi.

Kuşların 2015 ila 2021 döneminde öldürüldüğü kaydedilen iddianamede, Paul ve Branson'a, "kel kartalların ve altın kartalların yasa dışı ticaretini yapmak, yaban hayatı yasalarını ihlal etmek ve komplo kurmakla" ilgili toplam 14 suçlama yöneltildi.

ABD'de, altın ve kel kartalların "izinsiz avlanması ve rahatsız edilmesinin" önüne geçmeye yönelik yasalar bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de 3 Bin 600 Kuşun Öldürülmesi ve Yasa Dışı Ticaret İddianamesi - Son Dakika
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