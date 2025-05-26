ABD'de Anma Günü Törenleriyle Askerler Anıldı

- ABD'de orduda görevi sırasında ölen askerler anıldı

NEW YORK - ABD'de orduda görevleri sırasında hayatını kaybedenler askerler düzenlenen törenle anıldı.

ABD genelinde her yıl mayıs ayının son pazartesi günü kutlanan "Memorial Day" (Anma Günü) kapsamında orduda görevleri sırasında hayatını kaybedenler askerler düzenlenen törenlerle anıldı. New York'taki Hudson Nehri üzerindeki hizmet dışı bırakılmış uçak gemisi Intrepid'in güvertesinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde binlerce kişi bir araya geldi. Törende, hem yurt içi hem yurt dışında hayatını kaybeden ABD askerleri için saygı duruşunda bulunuldu. Tören kapsamında Hudson Nehri'ne çelenk bırakıldı.

Pier 86'da yer alan Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi'ndeki törende konuşan New York Belediye Başkanı Eric Adams, Anma Günü'nün önemine vurgu yaparak, "Gelecek nesillerin bunu anlamasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Törene, askerlerin yanı sıra aileleri ve New York halkı da büyük ilgi gösterdi. Deniz Kuvvetleri Orkestrası törende konser verdi.

ABD Deniz Kuvvetleri Amirali Daryl Caulde yaptığı konuşmada, ülkenin bugün "özgürlüğü ve anayasayı savunacak en iyi erkek ve kadınlara" ihtiyaç duyduğunu belirterek, " Dünya, özellikle Avrupa'da ve üç yıldan fazla süredir devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nda istikrarsız ve tehlikeli bir yer olmaya devam ediyor" dedi.

Intrepid Müzesi Eşbaşkanı Bruce Mosler ise, Anma Günü'nün sadece yaz mevsiminin gayriresmi başlangıcı olmadığını vurgulayarak, "Bu gün, özgürlüğün asla bedava olmadığını hatırlama günüdür" ifadelerini kullandı.