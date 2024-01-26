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ABD'de kilisenin çatısı çöktü

ABD'nin Connecticut eyaletinde İlk Cemaat Kilisesi'nin çatısı ve çan kulelerinden biri çökerken, yaralanan olmadığı duyuruldu. New London şehrinde yer alan kilisenin çatısının bir kısmı ve çan kulesi çöktü. Olay sırasında içeride bulunan bir kişi güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Şu anda olayla bağlantılı herhangi bir can kaybı olmadığı düşünülüyor.

ABD\'de kilisenin çatısı çöktü
26.01.2024 - 23:16,
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- ABD'de kilisenin çatısı çöktü

CONNECTICUT - ABD'nin Connecticut eyaletinde İlk Cemaat Kilisesi'nin çatısı ve çan kulelerinden biri çökerken, yaralanan olmadığı duyuruldu.

ABD'nin Connecticut eyaletinde dün bir kilisede göçük meydana geldi. New London şehrinde yer alan İlk Cemaat Kilisesi'nin çatısının bir kısmının ve çan kulelerinden birinin çökmesi sonucu yaralanan olmadığı duyuruldu.

Olay sırasında kilisenin çevresinde bulunan görgü tanığı, "Eşimle konuşuyordum ve birden patlama sesi duydum. Sol tarafıma baktığımda ise kilisenin çöktüğünü gördüm" dedi.

New London Belediye Başkanı Michael Passero, şehir merkezindeki en eski ve en görkemli dini yapılardan birinin kaybı sonucu büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Olay sırasında içeride bir kişinin bulunduğunu ve görevliler tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını doğrulayan Passero, "Şu anda olayla bağlantılı herhangi bir can kaybı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Çökme sırasında yapı üzerinde herhangi bir inşaatın ya da çalışmanın yapılmadığını söyleyen Passero, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: İHA
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