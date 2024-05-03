ABD'de Köpek Saldırısına Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Köpek Saldırısına Polis Müdahalesi

ABD\'de Köpek Saldırısına Polis Müdahalesi

Philadelphia'da bir kişi, sokakta yürürken Cane Corso cinsi bir köpek ile 3 pitbullun saldırısına uğradı. Polis memuru ateş ederek köpekleri dağıttı. Saldırıdan yaralı kurtulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

03.05.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Philadelphia kentinde, sokakta yürürken "Cane Corso" cinsi bir köpek ile 3 pitbullun saldırısına uğrayan kişi, polisin ateş ederek müdahale etmesiyle kurtulabildi.

CBS News'in haberine göre, 53 yaşındaki bir kişiye saldıran köpek sürüsüne, bölgede devriye gezen polis memuru müdahale etti.

Philadelphia polisinden yapılan açıklamada, Cane Corso cinsi köpeğin polisin ateş etmesi sonucu öldüğü ve pitbulların da bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Açıklamada, olaya müdahale eden polis memurunun köpekleri siren sesiyle uzaklaştırmak istediği ancak bunu başaramayınca silah kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, olaya müdahale eden polis memurunun, soruşturma tamamlanana kadar pasif göreve alındığı aktarıldı.

Görgü tanıklarının kaydettiği ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, saldırıya uğrayan kişinin başlangıçta köpeklere direndiği ancak dengesini kaybederek yere düştüğü yer aldı.

Görüntülerde ayrıca çevredeki bazı kişilerin saldırıya uğrayan kişiye yardım etmek istediği ancak köpeklerin tepkisi nedeniyle başaramamaları üzerine olay yerine gelen polis memurunun ateş ederek köpekleri dağıtmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA

Köpek Saldırısı, Philadelphia, Hayvanlar, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Köpek Saldırısına Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Köpek Saldırısına Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement