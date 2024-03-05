ABD'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu Tüm Mürettebat Hayatını Kaybetti

Edirne'de Jandarma Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'ın İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi ve köylerinde tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşlar, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.