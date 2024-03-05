ABD'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu Tüm Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu Tüm Mürettebat Hayatını Kaybetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir küçük uçağın otoyol yakınına düşmesi sonucu tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. Nashville Polisi, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi de olayı soruşturmak için inceleme başlattı. Otoyol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

05.03.2024 09:53  Güncelleme: 09:56
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ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük uçağın otoyol yakınına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Nashville Polisi, yaptığı açıklamada, tek motorlu küçük uçağın otoyol yakınına düştüğünü açıkladı.

Polis, Nashville kentindeki havaalanının yaklaşık 4,8 kilometre güneyinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan tüm mürettebatın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bilgiye ulaşamadıklarını kaydeden polis, kaza mahallinde incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Havaalanı yetkilisi, ilk yardım ekiplerinin kaza mahallinin güvenli olduğunu açıklamasının ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) başlatılan soruşturma kapsamında incelemede bulunacağını ifade etti.

Ulaştırma yetkilileri de otoyolun geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu Tüm Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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