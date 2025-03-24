ABD'de Orman Yangınları: 4 Bin Dönüm Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Orman Yangınları: 4 Bin Dönüm Yandı

Kuzey ve Güney Carolina'da 4 bin dönüm alan yandı, bazı bölgelerde tahliye emri verildi.

24.03.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı

CAROLINA - ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 bin dönümden fazla alan yanarken, bazı bölgeler için tahliye emri verildi.

ABD'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Polk County'deki Black Cove Yangını, Deep Woods Yangını ve Fish Hook Yangını olmak üzere 3 nokta devam eden orman yangınlarında 4 bin dönümden fazla alan yandı. County'deki bazı bölgeler için tahliye emri verildi.

Yetkililer, yangının geçen hafta başladığını, ancak düşük nem oranı ve kuru bitki örtüsü nedeniyle yangının hafta sonu hızla yayıldığını belirtti. Polk County hükümeti sözcüsü Kelly Cannon, dün gece itibarıyla Black Cove yangınında 2 bin 76, Deep Woods yangınında da 2 bin 545 dönüm alanın yandığını belirtti. Cannon, 2 yangının da henüz kontrol altına alınmadığını aktardı. Polk County'deki Fish Hook yangınının yüzde 50 oranında kontrol altına alındığını söyleyen Cannon, yangında 199 dönüm alanın yandığını ve sakinlerin evlerine geri dönmelerine izin verildiğini ifade etti.

Kuzey Carolina Hava Kalitesi Bölümü, birden fazla orman yangını nedeniyle Polk County için "Kırmızı Kod" uyarısı verirken, Rutherford County için "Turuncu Kod" uyarısı yaptı.

Eyalet Valisi Josh Stein, tüm eyalette açık alanlarda ateş yakılmasının yasaklandığını belirterek, "Eyalet genelindeki orman yangını riskinin arttığı göz önüne alındığında, eyalet çapındaki yakma yasağı, bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacak. Bu yasağı ihlal edenler hapis cezası alabilir ve alacaktır" dedi.

Table Rock yangınında alevler yaklaşık 110 dönüm alana yayıldı

Güney Carolina eyaletine bağlı Pickens County'de devam eden Table Rock yangınında ise tahliye uyarısı yapıldı. Table Rock Eyalet Parkı'ndaki tüm parkurlar ziyaretçilere kapatıldı. Şu ana kadar yaklaşık 110 dönüm alana yayılan alevlere 3 yangın söndürme uçağı ve 1 su taşıyabilen askeri helikopter, havadan müdahale ediyor.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, "Bu orman yangını yayılmaya devam ederken, Olağanüstü Hal ilanı, kaynakları hızla harekete geçirmemize ve itfaiyecilerimizin hayatları ve mülkleri korumak için ihtiyaç duyduğu desteği almalarını sağlamamıza fırsat tanıyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde Cumartesi ve Pazar günleri için olağanüstü hal ilan edilmişti.

Yangınların nedenlerine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Kuzey Ve Güney, Hava Durumu, Carolina, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Orman Yangınları: 4 Bin Dönüm Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de Orman Yangınları: 4 Bin Dönüm Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement