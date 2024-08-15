ABD'de Salıncak Eyaletlerde Kamala Harris Önde Görünüyor - Son Dakika
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ABD'de Salıncak Eyaletlerde Kamala Harris Önde Görünüyor

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan ankette, Demokratların adayı Kamala Harris'in salıncak eyaletlerde önde olduğu belirtildi. Cook Political Report şirketinin anketine göre, Harris Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona'da önde görünürken, Trump ise Nevada'da önde görünüyor.

15.08.2024 11:16
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin bir ankette, Demokratların adayı Kamala Harris'in yarışın çekişmeli geçtiği "salıncak eyaletler"in 5'inde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ise 1'inde önde göründüğü belirtildi.

The Cook Political Report şirketinin anketine göre, "salıncak eyaletler" olarak değerlendirilen Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona'da Kamala Harris, Nevada'da ise Donald Trump önde göründü. Georgia eyaletinde ise her iki aday yüzde 48'le eşit destek aldı.

Harris, ankette rakibi Trump'tan Wisconsin ve Michigan'da 3, Pensilvanya ve Kuzey Carolina'da 1, Arizona'da ise 2 puan önde çıktı. Trump ise Nevada eyaletinde Harris'in 3 puan önünde göründü.

Buna göre, 7 çekişmeli eyalette Harris'e destek ortalama yüzde 48 olarak anketlere yansıdı. Trump'ın ise yüzde 47 destek gördüğü belirtildi.

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Salıncak Eyaletlerde Kamala Harris Önde Görünüyor - Son Dakika

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