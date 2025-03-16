ABD'de Şiddetli Hava Olayları: 16 Ölü

HOUSTON, 16 Mart (Xinhua) -- ABD'nin orta ve güney eyaletlerinde cuma gününden bu yana etkili olan toz fırtınaları ve hortumlar nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybederken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Associated Press'in Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi'ne dayandırdığı habere göre ülkenin orta-batı kesiminde yer alan Missouri eyaletinde meydana gelen hortumda 10 kişi hayatını kaybetti.

Weather.com sitesinin pazar günkü haberine göre ise eyalette gece boyunca en az altı hortum etkili oldu.

Arkansas eyaleti yetkilileri, Independence ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz ilçedeyse 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Missouri, Arkansas, Illinois ve Mississippi eyaletlerinde gece boyunca 23 hortum meydana geldiği bildirildi.

Teksas polisi, cuma günü eyaletin kuzeyinde görülen büyük bir toz fırtınası sırasında 38 aracın karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre şiddetli hava koşullarının, ülkenin orta kesiminde yer alan Oklahoma eyaletinde 150'den fazla orman yangınına yol açması nedeniyle bazı noktalarda bölge halkı zorunlu olarak tahliye edildi.

Poweroutage.us sitesinin verilerine göre cumartesi sabahı şiddetli hava koşulları nedeniyle birçok eyalette yaklaşık 270.000 ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

ABD'li meteoroloji uzmanları, güçlü hortumlar ve büyük dolu yağışları da dahil olmak üzere şiddetli hava koşullarının hafta sonu boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.