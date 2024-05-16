ABD\'de silah ruhsatı iptal edilenler silahlarını teslim etmiyor

Güncel

ABD'nin Illinois eyaletinde silah ruhsatı iptal edilen 80 binden fazla kişinin, taşıma yetkisini kaybettiği silahları yetkililere teslim etmediği bildirildi.

Illinois eyaletinin Cook Bölgesi Polis Şefi Tom Dart'ın hazırladığı rapora göre, eyalette yasal süreçler veya ruh sağlığı nedeniyle silah kullanma ruhsatını kaybeden 114 bin kişinin yaklaşık dörtte üçü silah taşımayı sürdürdü.

Polis Şefi Dart, silah taşıma ruhsatı iptal edilen 84 bin kişinin silahlarına el koymak üzere yetkililerin kapı kapı dolaşması gerektiğini belirterek, böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesi için eyalet bütçesinden 10 milyon dolar ayrılmasını talep etti.

Eyalette şiddet suçlarından hüküm giyen, biri veya birileri hakkında koruma kararı alınmasına sebep olan, ruh sağlığı veya bilişsel hastalıkları bulunan ya da polis, okul yetkilileri ve sağlık çalışanları tarafından "kendine ve diğerlerine açık tehdit teşkil eden" kişilerin silah taşıma ruhsatı iptal ediliyor.

Silah taşıma ruhsatı iptal edilen kişilerin, şahsen veya taşıma ruhsatına sahip bir kişi aracılığıyla silahlarını yetkililere teslim etmesi gerekiyor.