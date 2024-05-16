ABD'de silah ruhsatı iptal edilenler silahlarını teslim etmiyor - Son Dakika
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ABD'de silah ruhsatı iptal edilenler silahlarını teslim etmiyor

ABD\'de silah ruhsatı iptal edilenler silahlarını teslim etmiyor

ABD'nin Illinois eyaletinde silah ruhsatı iptal edilen 80 binden fazla kişinin, taşıma yetkisini kaybettiği silahları yetkililere teslim etmediği bildirildi. Cook Bölgesi Polis Şefi Tom Dart'ın raporuna göre, ruhsatı iptal edilen 114 bin kişinin yaklaşık dörtte üçü silah taşımayı sürdürdü. Dart, 84 bin kişinin silahlarına el koymak için yetkililerin kapı kapı dolaşması gerektiğini belirterek, bu çalışma için 10 milyon dolarlık bir bütçe talep etti. Eyalette şiddet suçlarından hüküm giyen, koruma kararı alınan, ruh sağlığı sorunları olan veya tehdit teşkil eden kişilerin silah taşıma ruhsatı iptal ediliyor.

16.05.2024 18:13
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ABD'nin Illinois eyaletinde silah ruhsatı iptal edilen 80 binden fazla kişinin, taşıma yetkisini kaybettiği silahları yetkililere teslim etmediği bildirildi.

Illinois eyaletinin Cook Bölgesi Polis Şefi Tom Dart'ın hazırladığı rapora göre, eyalette yasal süreçler veya ruh sağlığı nedeniyle silah kullanma ruhsatını kaybeden 114 bin kişinin yaklaşık dörtte üçü silah taşımayı sürdürdü.

Polis Şefi Dart, silah taşıma ruhsatı iptal edilen 84 bin kişinin silahlarına el koymak üzere yetkililerin kapı kapı dolaşması gerektiğini belirterek, böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesi için eyalet bütçesinden 10 milyon dolar ayrılmasını talep etti.

Eyalette şiddet suçlarından hüküm giyen, biri veya birileri hakkında koruma kararı alınmasına sebep olan, ruh sağlığı veya bilişsel hastalıkları bulunan ya da polis, okul yetkilileri ve sağlık çalışanları tarafından "kendine ve diğerlerine açık tehdit teşkil eden" kişilerin silah taşıma ruhsatı iptal ediliyor.

Silah taşıma ruhsatı iptal edilen kişilerin, şahsen veya taşıma ruhsatına sahip bir kişi aracılığıyla silahlarını yetkililere teslim etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Illinois, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de silah ruhsatı iptal edilenler silahlarını teslim etmiyor - Son Dakika

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