ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası misilleme saldırıları uyarısı - Son Dakika
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ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası misilleme saldırıları uyarısı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından misilleme saldırıların olabileceği uyarısında bulundu. FBI ve DHS, şiddet yanlısı aşırılıkçıların başkanlık seçimleriyle bağlantılı hedeflere saldırı düzenleyebileceğini belirtti. Federal yetkililer, Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'u neyin motive ettiğine yönelik araştırmalarını sürdürürken, seçimle bağlantılı hedeflerin artan saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesini destekledi.

17.07.2024 15:29
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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından misilleme saldırıların olabileceği uyarısında bulundu.

ABC News'ün haberine göre, FBI ve DHS yayınladıkları ortak duyuruda, "şiddet yanlısı aşırılıkçıların kasımdaki başkanlık seçimleriyle bağlantılı hedeflere" saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Duyuruda, "Özellikle bazı çevrim içi topluluklardaki bireylerin, suikast girişimine tepki olarak şiddet eylemleriyle tehditleri, bunlara teşvik ettikleri veya atıfta bulundukları göz önüne alındığında, FBI ve DHS'nin endişeleri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Yerel, eyalet ve federal düzeydeki kolluk kuvvetlerinden herhangi bir şüpheli davranışı bildirmesi talep edilen duyuruda, "radikalleşme ve şiddete yönelmenin doğası" nedeniyle misillemelerin kolay tespit edilemeyeceği vurgulandı.

Duyuruda, federal yetkililerin, Trump'a suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'u neyin motive ettiğine yönelik araştırmalarını sürdürdüğü kaydedilirken, "bölücü konuların kamusal söylemde yankı bulmasının mevcut tehdit ortamına katkıda bulunabileceği" belirtildi.

Federal yetkililerin, Trump'a yönelik suikast girişiminden önce de seçimle ilgili hedeflere karşı sahte bomba tehditleri ve seçim yetkililerine gönderilen beyaz toz içeren mektuplar da dahil olmak üzere bir dizi "girişim" tespit ettiği vurgulanan duyuruda, "Trump'a yapılan saldırı, seçimle bağlantılı hedeflerin artan saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduğu değerlendirmemizi destekliyor." denildi.

Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks hakkında "ön bilgiler"

Duyuruda, Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan Crooks'un saldırıyı yapmadan önceki eylemleri hakkında bazı "ön bilgiler" paylaşıldı.

Crooks'un seçim kampanyasının yapıldığı yere gelmeden önce Bethel Park bölgesindeki bir silah dükkanından 50 adet mermi aldığı kaydedilen duyuruda, saldırıdan önceki aylarda ise "bazıları muhtemelen tehlikeli madde içeren" birkaç paket teslim aldığı belirtildi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası misilleme saldırıları uyarısı - Son Dakika

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