Texas'ta Uçak Kazasında Bir Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Texas'ta Uçak Kazasında Bir Pilot Hayatını Kaybetti

Texas\'ta Uçak Kazasında Bir Pilot Hayatını Kaybetti

ABD'nin Texas eyaletindeki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana gelen uçak kazasında, pilot eğitmeni Yüzbaşı John Robertson hayatını kaybetti. T-6A Texan II tipi uçağın fırlatma koltuğu sistemi belirlenemeyen bir sebeple çalışarak, uçağın kanopisi ve pilot koltuğu yerdeyken fırladı. Ağır yaralanan Robertson, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 12:54
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ABD'nin Texas eyaletinde pistte yer alan uçağın fırlatma koltuğu sisteminin belirlenemeyen bir sebeple çalışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Texas eyaletindeki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan açıklamaya göre, 80. Uçuş Eğitim Kanadı'ndan pilot eğitmeni Yüzbaşı John Robertson, T-6A Texan II tipi uçak ile pistte saha operasyonu yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple uçağın fırlatma koltuğu sistemi çalıştı.

Uçağın kanopisinin (kokpiti saran saydam yapı) ve pilot koltuğunun hava aracı yerdeyken fırlamasıyla ağır yaralanan Robertson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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