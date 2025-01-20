ABD'de Yoğun Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika
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ABD'de Yoğun Kar ve Soğuk Hava

ABD'nin doğu kıyısında yoğun kar ve şiddetli soğuk hava bekleniyor, vatandaşlar uyarıldı.

20.01.2025 21:18
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NEW ABD genelinde yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkileyecek.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamalarda, ABD'nin özellikle kuzeydoğu kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının devam edeceği, soğuk havanın da dondurucu etkisinin yüksek oranda hissedileceği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin doğu kıyısı boyunca milyonlarca Amerikalının çarşamba gününe kadar yoğun kar yağışına ve "tehlikeli derecede düşük sıcaklıklara" hazır olmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, New York'un Kanada sınırında yer alan Ontario gölü kıyısındaki bölgelerinde bir iki gün içinde 60 ila 90 santimetre arasında kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Arktik hava şartlarının etkili olacağını belirten uzmanlar, bu hafta ülkenin doğu kıyısının büyük kısmında bu kışın en soğuk günlerinden bazılarının yaşanacağını vurguladı.

Ayrıca, ABD'nin batı bölgesine daha yakın olan ve Kuzey Amerika'daki en büyük sıradağ silsilesini oluşturan Rocky Dağları'nda hava sıcaklığının, birkaç gün boyunca eksi 34 ila eksi 48 derece arasında değişebileceği beklentisi paylaşıldı.

Çeşitli eyaletlerde kamu güvenliği yetkilileri vatandaşları dondurucu soğuğa karşı uyarırken, sürücülere, depolarını doldurmadan yola çıkmamaları ve cep telefonlarının şarjını sürekli kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan başkent Washington'da da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, bugün görevine resmen başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin iç mekana taşınmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Yoğun Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika

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