ABD'den Göçmenlere Statü İptali

WASHINGTON, 22 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin nisan ayı sonunda yaklaşık 532.000 Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı göçmenin geçici yasal statüsünü iptal etmesi bekleniyor.

ABD medyasında cuma günü çıkan haberlere göre söz konusu göçmenlerin, eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından uygulamaya konulan ve geçici giriş olarak bilinen göçmenlik programı kapsamında sahip oldukları çalışma izinleri ve sınır dışı korumaları sona erecek.

Uygulama, söz konusu bildirinin 25 Mart'ta Federal Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 24 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Buna göre Ekim 2022'den bu yana ABD'ye gelen göçmenlerin 30 gün içinde ülkeden ayrılması gerekecek. İç Güvenlik Bakanlığı, bu süre içinde ülkeden ayrılmayanların tutuklanıp sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Tricia McLaughlin, Biden dönemi sırasında uygulanan ve CHNV süreci olarak bilinen program kapsamında ülkeye girişine izin verilen göçmenlerin "yeterince titiz bir şekilde incelenmediğini" ifade etti.