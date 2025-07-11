ABD'den İHA Üretimine Hız Veriliyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkedeki insansız hava aracı (İHA) üretiminin artırılmasını ve bu endüstrinin geliştirilmesini öngören yeni talimatları içeren bir memorandumu imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziranda İHA endüstrisinde Çin ile rekabet edecek güce erişmek için imzaladığı kararnamenin ardından yayınlanan memorandumda, "üretimi engelleyen ve bu hayati teknolojilere erişimi kısıtlayan kısıtlayıcı politikaların" iptal edildiği bildirildi.

Memorandumda, "mini İHA'ların üst düzey uçaklardan çok mühimmata benzediği" ve "büyük silah sistemleri kadar öncelikli hale gelmesi" gerektiği vurgulanarak, bunların "ucuz, hızla değiştirilebilir ve tüketilebilir malzeme" olarak sınıflandırılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, ABD'nin 2027 sonuna kadar bu alanda üstünlük kurmasının hedeflendiği kaydedildi.

Eğitim alanlarının genişletileceği ve 90 gün içinde üç yeni ulusal İHA test sahası kurulacağı bilgisi paylaşılarak, silahlandırmanın hızlanacağı ve bu konudaki taleplere 30 gün içinde yanıt verileceği aktarıldı.

Yeni talimatlar kapsamında komutanların, ulusal güvenlik kriterlerini karşıladığı sürece İHA'ları bağımsız şekilde satın alma, test etme ve eğitimlerde kullanabilme yetkisine sahip olacağı ifade edildi.

Komutanlara ayrıca, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile çalışarak "uygunsuz menzil kısıtlamalarının" kaldırılması, spektrum onay süreçlerinin hızlandırılması ve canlı atış testlerini içeren yeni eğitim alanları kurulacağı belirtildi.??????? Dron teknolojisinin hızla ilerlediği kaydedilerek, "En büyük riskimiz riskten kaçınmaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu yeni stratejinin, ABD dron üretim tabanını güçlendirme, teknolojik üstünlüğü hızlandırma ve eğitimi dönüştürme girişimlerine odaklandığı aktarıldı.

Trump, haziran başında, ülkede süpersonik uçuşların geliştirilmesi üzerine çalışmaları teşvik etmek ve İHA endüstrisinde Çin ile rekabet edecek güce erişmek için bazı kararnamelere imza atmıştı.

Söz konusu yürütme kararlarının imzalanmasıyla dron teknolojisine yapılacak yatırımlar sayesinde ABD'nin yerel kolluk kuvvetleri, haydut insansız hava araçlarını düşürmek için daha fazla yetkiye sahip olmuştu.