ABD'den IŞİD Bağlantılı Kamplar İçin Çağrı - Son Dakika
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ABD'den IŞİD Bağlantılı Kamplar İçin Çağrı

BM'de konuşan Dorothy Shea, ABD'nin Suriye'deki IŞİD kamplarını yönetme yardımının sonsuza dek devam edemeyeceğini belirtti.

13.02.2025 12:30
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(ANKARA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Büyükelçisi Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde, "ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD bağlantılı tutukluların bulunduğu kampları yönetme ve güvenliğini sağlama konusundaki yardımları sonsuz süremez" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi, dün toplandı. Görüşmelerde, öncelikle IŞİD terör örgütüyle mücadele konuları ele alındı. Buna göre, ABD'nin BM Geçici Büyükelçisi Dorothy Shea,  BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, al-Hol ve Roj mülteci kamplarına atıfta bulunarak, " Amerika Birleşik Devletleri, bu yükü çok uzun süre tek başına taşıdı. Sonuçta, kamplar doğrudan ABD'nin mali sorumluluğu olamaz. Bu nedenle, bölgedeki vatandaşlarını hızla geri alacak ve tutuklularını alacak ülkeleri ısrarla çağırmaya devam ediyoruz" dedi.

Shea, "ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD bağlantılı tutukluların bulunduğu kampları yönetme ve güvenliğini sağlama konusundaki yardımları sonsuz süremez" dedi. Shea, şunları kaydetti:

"ABD'nin yardımları, Suriye'deki al-Hol ve Roj mülteci kamplarının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanmasında, kritik olarak da SDG tarafından yönetilen ve binlerce IŞİD militanını tutan tesislerde hayati bir rol oynamıştır, ancak bu yardım sonsuza kadar devam edemez.

Özellikle kuzey Suriye'deki devam eden silahlı çatışmalar endişe verici ve ABD, yerel ortaklarımızın IŞİD ile mücadeleye odaklanabilmesini ve gözaltı tesisleri ile mülteci kamplarının güvenliğini sürdürebilmesini sağlayacak bir ateşkes için çabalarını sürdürecektir."

Al-Hol kampındakilerin ülkelerine gönderilmesi çağrısı

Al-Hol kampı, 2019'da IŞİD'in Suriye'deki yenilgisinin ardından IŞİD'le bağlantılı ailelerin yerleştiği bir yerleşim alanı olmakla birlikte yaklaşık 40 bin kişilik bir nüfusa sahip. Bu kamp, özellikle IŞİD'in bir dönem ülkenin yaklaşık üçte birini kontrol ettiği Irak için güvenlik açısından bir endişe kaynağı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yönetilen kampın yetkilileri, uzun zamandır kampta yaşayanların ülkelerine geri gönderilmesi çağrısında bulunuyor. Iraklı yetkililere göre, Irak, 10 binden fazla kişiyi geri gönderdi. Şu anda kampta bulunanların yaklaşık 16 bininin Suriyeli olduğu kaydedildi.

ABD ve Fransa tarafından kolaylaştırılan görüşmeler, SDG'nin bölgedeki geleceğini belirlemek amacıyla sürüyor. Yeni Suriye yönetimi, ülke genelinde kontrol sağlamayı hedefleyeceğini açıkladı.

Pedersen: "Bölgedeki çatışmalar, sivil halk ve sivil altyapı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor"

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen da Amerika'nın da bu duruma dikkati çekerek, bölgedeki çatışmaların hem sivil ölümlerine neden olduğunu hem de IŞİD'e karşı yürütülen savaşı engellediğini belirtti. Pedersen, paylaştığı aylık raporununda, SDG ile sürekli çatışmaalrın yaşandığını belirtti. Pedersen, bu çatışmaların sivil halk ve sivil altyapı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve sivillerin ölümüne sebep olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD'den IŞİD Bağlantılı Kamplar İçin Çağrı - Son Dakika

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