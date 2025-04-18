ABD'den Yemen'deki Husilere Yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Yemen'deki Husilere Yaptırım

ABD, Yemen'deki Husilere finansal destek sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Yemen Bankası'nı yaptırıma aldı.

18.04.2025 10:05
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ABD Hazine Bakanlığı, Yemen'deki Husilere finansal destek sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Yemen Bankası (IBY) ve 3 üst düzey yetkilisini yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), IBY'yi Husilere verdiği mali destek nedeniyle yaptırım uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, IBY'ye ilaveten bankanın üst düzey yetkililerinden Kemal Hüseyin Al Jebry, Ahmed Thabit Numan Al-Absi ve Abdulkadir Ali Bazara'nın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

IBY'nin yaptırım listesine alınmasının, Kızıldeniz'de ticari gemiciliğe karşı İran destekli Husi saldırılarını durdurmaya yönelik hükümet çabalarının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, IBY'nin Husilerin uluslararası finansal işlemler yapabilmeleri için bankanın SWIFT ağına erişim sağladığı, petrol satın almalarına yardımcı olduğu ve Husilerin uluslararası yaptırımlardan kaçma girişimlerini kolaylaştırdığı iddia edildi.

Açıklamada Hazine Bakan Yardımcısı Michael Faulkender'in, "IBY gibi finans kuruluşları Husilerin uluslararası finans sistemine erişim çabaları açısından kritik önem taşıyor ve hem bölgeyi hem de uluslararası ticareti tehdit ediyor. Hazine, Husilerin fon sağlama ve istikrarsızlaştırıcı saldırıları için kilit bileşenleri tedarik etme kabiliyetlerini bozmak için uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetiyle birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

-Yemen'e hava saldırıları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten kısa süre sonra Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

Başkan Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Yemen'deki Husilere Yaptırım - Son Dakika

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